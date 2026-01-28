Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду умеренно подрос на ожиданиях следующего раунда трехсторонних переговоров США-Россия-Украина, а также на фоне дальнейшего улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли драгметаллы, фьючерс на нефть Brent подорожал до $68 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, при этом лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Южуралзолото" (+13,2%) (ЮГК) на фоне рекордных цен на золото (драгметалл утром превышал $5300 за унцию).

На основных торгах индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2788,01 пункта (максимум сессии - 2799,85 пункта), индекс РТС вырос на 0,6% до 1151,6 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 января, составил 76,2662 рубля (-28,57 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Группа Позитив" (+4,7%), "ММК" (+2,7%), "Норникеля" (+1,8%), "ВК" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), "Русала" (+1,6%), "Татнефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +2,1% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (-0,02%) в IV квартале 2025 года увеличило выручку на 14,9%, до 1,24 трлн рублей, сообщила компания. За год показатель вырос на 18,8%, до 4,64 трлн рублей.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в моменте обновил максимумы января. На геополитическом треке наблюдается некоторое затишье, но на себя обратили внимание позитивные высказывания президента США Дональда Трампа касательно его ожиданий от переговорного процесса по Украине. В Кремле в среду подтвердили, что трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины возобновятся 1 февраля.

Конъюнктура рынков благоволила биржевым "быкам". Цены на нефть выросли из-за вернувшихся опасений эскалации вокруг Ирана и рисков перекрытия Ормузского пролива. Возобновилось ценовое ралли в золоте, серебре и металлах платиновой группы. Далее мировые рынки будут реагировать на итоги январского заседания ФРС. Почти наверняка ФРС оставит процентные ставки без изменений, поэтому в фокусе будут комментарии по срокам следующего снижения. На российском рынке в четверг операционные результаты за 2025 год сообщит компания "Все инструменты", компания "Самолет" проведет день инвестора, также состоится повторный аукцион по продаже аэропорта "Домодедово". Инвесторы могут отыгрывать публикуемый вечером в среду недельный отчет Росстата по инфляции - ожидается, что темпы роста цен замедлятся по сравнению с предшествовавшей неделей. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 января - колебания в коридоре 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, большую часть торгового дня индекс МосБиржи провел в боковом тренде, консолидируясь в узком диапазоне 2780-2790 пунктов, факторов для уверенного преодоления сопротивления 2800 пунктов пока не наблюдается.

Тем не менее, рынок демонстрирует положительную динамику на нейтральном новостном фоне, продолжении мирных переговоров по Украине (следующая встреча переговорщиков в ОАЭ намечена на 1 февраля) и замедлении процесса переоценки активов, связанного с пересмотром ожиданий относительно денежно-кредитной политики ЦБ.

Акции "Роснефти" восстановились после дивидендной отсечки, тогда как бумаги "ЛУКОЙЛа" еще не перешли к восстановлению на фоне санкционного давления и неопределенной ситуации с продажей зарубежных активов, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций подрос, отыгрывая корпоративные факторы. Акции золотодобывающих компаний продолжили ралли вслед за ценами на золото, которые в среду достигли очередного исторического максимума, превысив $5300 за унцию. Покупки в акциях "Сургутнефтегаза" и других представителей нефтяного сектора в середине недели могли обеспечиваться более высокими ценами на "черное золото". При этом "префы" "Сургутнефтегаза" с конца прошлого года растут, несмотря на неоднозначные дивидендные перспективы и сильный рубль. На данный момент известно, что компания в I полугодии 2025 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 453 млрд рублей против прибыли в 139,9 млрд рублей годом ранее. Покупки в "префах" "Сургутнефтегаза" могут продолжиться в случае дальнейшего роста цен на нефть, надежд на улучшение геополитического фона с последующим вероятным снятием санкций и более слабого рубля. В то же время сила рубля в 2025 году может помешать компании выплатить традиционно высокие дивиденды по привилегированным акциям и ограничивать их дивидендную привлекательность, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС к концу основных торгов оставались в сдержанном "плюсе", при этом долларовый индикатор благодаря валютной динамике вернулся к годовому пику 1153 пункта. Поддержку российскому рынку оказывают высокие цены на нефть, а слабый доллар и мировая геополитическая напряженность позволяют продолжаться ралли цен на драгоценные и цветные металлы, полагает Кожухова.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", акции "Южуралзолота" отыгрывают отставание от рекордного роста мировых цен на золото. Тем не менее взгляд на акции компании остается осторожным из-за неопределенности относительно нового владельца и планов по производству.

Для акций "Норникеля" сдерживающим фактором выступают новости о задержке проекта по переносу мощностей Медного завода в Китай. Смена местного партнера может отодвинуть сроки запуска площадки, запланированного на 2027 год, однако компания продолжает переговоры и рассматривает альтернативные варианты модернизации, полагают эксперты.

В ближайшие дни индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов. Поддержку рынку могут оказать новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса в начале февраля, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Бурятзолото" (+15%), ПАО "Ютэйр" (+8,9%), "Селигдара" (+8,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+7,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+6,9%), ПАО "Лензолото" (+6,3% и +6,7% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (+5,7%), ПАО "Русолово" (+5,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,8%).

Производитель молочной упаковки - компания "Ламбумиз" (+1%) в 2025 году, по предварительным данным, реализовала 440,8 млн штук основной продукции - упаковки Gable Top и топролл, что на 8,2% больше, чем в 2024 году. Продажи одноразовой посуды выросли на 37,1%, до 55,4 млн штук.

Подорожали акции "ВУШ Холдинга" (+2,3%) (холдинговая компания сервиса кикшеринга Whoosh) на фоне известий, что компания подтвердила факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру", при этом никаких обязывающих документов не подписывалось.

"Компания Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") подтверждает факт переговоров и соответствующего ходатайства в ФАС России о возможной сделке по присоединению компании "ЮрентБайк". Никаких обязывающих документов в отношении потенциального приобретения компанией подписано не было", - сказали "Интерфаксу" в компании.

ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (+0,1%) (ритейлер мужской одежды Henderson), в 2025 году нарастило LfL-выручку на 3,2%, говорится в сообщении компании. Совокупная посещаемость (онлайн и офлайн) за год увеличилась на 6% и достигла 27,3 млн посетителей. Ранее компания сообщала о росте выручки в 2025 году на 14,8%, до 23,9 млрд рублей.

Подешевели в среду акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-9,1% и -8,4% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,4%), "Самараэнерго" (-3,3%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,3%), "ЭсЭфАй" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,91 млрд рублей (из них 12,12 млрд рублей пришлось на акции "ЮГК", 4,9 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 4,57 млрд рублей на акции "Газпрома").