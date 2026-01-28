Цены промпроизводителей в РФ в декабре понизились на 1,6%

В 2025 году они сократились на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2025 года снизились относительно предыдущего месяца на 1,6% после понижения на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали повышение цен производителей в декабре на 0,5%.

За весь 2025 года снижение цен промпроизводителей в РФ составило 3,3%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в декабре снизились на 6,7% по сравнению с ноябрем (за 2025 год - снижение на 21,5%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа цены уменьшились на 10,9% (за год - упали на 32,6%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в декабре относительно предыдущего месяца понизились на 0,9% (за 2025 год снижение составило 0,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 2,0% (за весь год - увеличились на 14,9%). Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подорожали в декабре на 0,6% (за 2025 год - на 7,3%).

Как сообщалось, в 2024 году цены производителей повысились в РФ на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).