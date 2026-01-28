Поиск

Цены промпроизводителей в РФ в декабре понизились на 1,6%

В 2025 году они сократились на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2025 года снизились относительно предыдущего месяца на 1,6% после понижения на 0,9% в ноябре, роста на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали повышение цен производителей в декабре на 0,5%.

За весь 2025 года снижение цен промпроизводителей в РФ составило 3,3%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в декабре снизились на 6,7% по сравнению с ноябрем (за 2025 год - снижение на 21,5%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа цены уменьшились на 10,9% (за год - упали на 32,6%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в декабре относительно предыдущего месяца понизились на 0,9% (за 2025 год снижение составило 0,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 2,0% (за весь год - увеличились на 14,9%). Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подорожали в декабре на 0,6% (за 2025 год - на 7,3%).

Как сообщалось, в 2024 году цены производителей повысились в РФ на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

 Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

 Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

 ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

 В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8263 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });