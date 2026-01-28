Российские производители продовольствия в декабре снизили цены на 1,5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России производители пищевой продукции в декабре 2025 года снизили цены на свою продукцию на 1,5% к ноябрю, сообщил Росстат.

Снижение цен ускорилось: в ноябре по сравнению с октябрем оно составило 0,7%. В октябре был зафиксирован рост цен на 0,5%, в сентябре - снижение на 0,1%, в августе и июле цены выросли на 0,7% и 0,1% соответственно. В июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%. В мае рост по сравнению с апрелем составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом - 0,1%, в марте - 0,3%, в феврале - 1%, в январе - 1,3%.

По сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 2%.

Цены производителей напитков в декабре повысились на 1,9%. В ноябре рост составлял 0,4%. В годовом выражении декабрьские цены выросли на 12,9%.