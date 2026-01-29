Поиск

Россия в 2025 году увеличила экспорт растительного масла в ОАЭ в 3,5 раза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала в ОАЭ более 21,5 тысяч тонн растительного масла на $26,5 млн, сообщил журналистам руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на международной выставке Gulfood2026 в Дубае.

По его словам, в сравнении с 2024 годом в натуральном выражении поставки увеличились в 2,8 раза, в стоимостном - в 3,5 раза.

Драйвером экспорта стало подсолнечное масло: в 2025 году его поставки в ОАЭ превысили 13,5 тысяч тонн почти на $18 млн. Рост составил 2,4 раза в натуральном выражении и 3 раза - в стоимостном.

Экспорт соевого масла составил более более 7 тысяч тонн, что в 3,6 раза больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла в 4,6 раза, почти до $8 млн.

"Кроме того, 2025 год стал годом начала экспорта российского рапсового масла в ОАЭ. Объем поставок превысил 900 тонн почти на $1 млн", - сообщил Ильюшин.

По данным Минсельхоза, товарооборот продукции АПК между Россией и ОАЭ в 2025 году составил около $400 млн.

Агроэкспорт Минсельхоз ОАЭ Илья Ильюшин
