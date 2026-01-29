Индекс IMOEX2 превысил 2800 пунктов впервые с конца декабря, лидируют металлурги и "ЛУКОЙЛ"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на утренней сессии в четверг превысил рубеж 2800 пунктов впервые с конца декабря на фоне данных Росстата о замедлении недельной инфляции, а также продолжающегося ралли сырьевых рынков (драгметаллы обновляют максимумы, фьючерс на Brent превысил $69 за баррель).

К 09:40 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2802,66 пункта; лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+10%), "ММК" (+4,2%), "Норникеля" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Полюса" (+1,9%). Золото в четверг подорожало до $5616,3 за унцию (+5,2%), серебро -до $120 за унцию (+5,7%).

По данным Росстата, инфляция в стране с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).