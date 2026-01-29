Meta в IV квартале увеличила чистую прибыль на 9%, выручку - на 24%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 9%, выручку - на 24%, при этом оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $22,768 млрд, или $8,88 в расчете на акцию, по сравнению с $20,838 млрд, или $8,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Meta повысилась до $59,893 млрд с $48,385 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистой прибыли в размере $8,21 на бумагу при выручке на уровне $58,46 млрд.

Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta выросло на 18%, средние расценки на рекламу - на 6%. Доходы от рекламы в четвертом квартале увеличились до $58,137 млрд с $46,783 млрд годом ранее.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) в декабре составило 3,58 млрд, что на 7% выше показателя годом ранее.

Согласно прогнозу Meta, в первом квартале 2026 года ее выручка составит $53,5-56,5 млрд (консенсус-прогноз рынка - $51,4 млрд).

Капиталовложения в 2026 году ожидаются в диапазоне от $115 млрд до $135 млрд, что примерно на 20% превышает оценки аналитиков. В 2025 году капиталовложения компании составили $72,22 млрд.

В четвертом квартале компания не выкупала собственные акции, но выплатила $1,34 млрд в виде дивидендов.

Бумаги Meta подорожали на 6,6% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.