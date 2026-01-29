Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии выросли на 0,7%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" в четверг продолжил рост после выхода данных Росстата о замедлении недельной инфляции, а также на фоне продолжающегося ралли сырьевых рынков (драгметаллы обновляют максимумы, фьючерс на Brent превысил $69 за баррель) в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7%, причем первый преодолел рубеж 2800 пунктов впервые с конца декабря.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2808,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1159,98 пункта; лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+19,3%), "ММК" (+4,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "Норникеля" (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 января, составляет 76,2662 рубля (-28,57 копейки).

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказали новости, что НК заключила соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100%-го дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы). "В периметр данной сделки не входят активы в республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", - говорится в сообщении российской НК.

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,8%), "Полюса" (+1,8%), "НЛМК" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Русала" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Яндекса" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По данным Росстата, инфляция с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в Сенате, что вопрос с территориями, обсуждаемый в процессе урегулирования кризиса на Украине, пока остается нерешенным. Идет активная работа над тем, чтобы увязать позиции сторон по территориальному вопросу.

Он отметил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате при возможном участии США. Но в этом случае, уточнил Рубио, в них не будут принимать участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф или зять президента Джаред Кушнер.

Следующий раунд переговоров Россия-США-Украина в ОАЭ запланирован ориентировочно на 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Рубио коснулся темы Ирана, заявив, что иранские власти не в состоянии решить проблемы, беспокоящие население, и потому столкнутся с новыми волнами протеста. "В будущем их ожидают новые волны протеста", сказал он и добавил, что это вызвано тем, что нынешние власти "не в состоянии решить проблемы с экономикой". "Нынешний режим в Иране сейчас - в самом уязвимом положении за всю свою историю", - добавил госсекретарь.

По словам Рубио, США не исключают, что могут нанести превентивные удары по Ирану. "США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам", - сказал он, отметив, что в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тысяч американских военнослужащих на восьми или девяти объектах".

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в соцсети, что Тегеран ответит на любую агрессию со стороны США. По словам иранского министра, "ценные уроки, извлеченные из 12-дневной войны (летом 2025 года - ИФ), позволили нам отвечать еще сильнее, быстрее и глубже".

Союзники США на Ближнем Востоке пытаются предотвратить военный удар Соединенных Штатов по Ирану, который может привести к вовлечению региона в обширный конфликт, сообщае The New York Times.

Главы МИД стран ЕС соберутся 29 января в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, а также положения дел на Ближнем Востоке и в регионе Великих африканских озер. Встреча начнется с обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сказано в плане совещания.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций готов к развитию сдержанного роста благодаря сохранению ралли в драгоценных и цветных металлах и более высоким ценам на нефть, которые также стали помогать настроениям. "ЛУКОЙЛ" сообщил о заключении соглашения с американским инвестфондом Caryle о продаже своих зарубежных активов с необходимостью одобрения сделки американским регулятором - позитивный для компании сигнал.

За рубежом оптимизм после умеренно жестких итогов заседания ФРС несколько ослаб, но позиция регулятора в условиях мировой геополитической напряженности не помешала дальнейшему росту золота и других металлов, отметила аналитик.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи попытается закрепиться выше 2800 пунктов на фоне роста активности торгов.

Спрос инвесторов по-прежнему фокусируется в акциях компаний цветмета, подпитываемый все более вертикальным взлетом цен на драгметаллы, обострением напряженности вокруг Ирана и дальнейшим ослаблением позиций доллара. В ближайшее время, как минимум до разрешения интриги по возможному шатдауну в США, рост цен на металлы может продолжиться, поддерживая повышательную инерцию котировок акций цветмета, считает аналитик.

Выход индекса МосБиржи вверх из диапазона 2700-2800 пунктов открывает пространство для роста в направлении 3000 пунктов: геополитические ожидания остаются в целом позитивными, также оказывают поддержку рыночному сантименту растущий рынок нефти и в целом неплохая недельная инфляция. Из секторов рекомендуется обратить внимание на акции сталелитейщиков, технически смотрящихся уже весьма обнадеживающе. В четверг также ожидаются позитивные новости с дня инвестора ГК "Самолет", акции которого, как и ряда других девелоперов, также пытаются нащупать опору для роста, отмечает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", акции ЮГК продолжают рост на спекулятивных и эмоциональных покупках инвесторов, которые находятся в поисках активов, связанных с золотом, но еще не успевших подорожать. Однако снижение требований к качеству этих активов несет в себе повышенный риск.

Вышедшие в среду данные Росстата показали замедление темпов роста индекса потребительских цен. Эти данные будут учитываться Банком России на заседании 13 февраля, при этом вероятность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики высока, считают эксперты "Цифра брокера".

В США в среду индексы акций Dow и Nasdaq подросли на 0,02-0,2%, незначительно просел S&P 500 (-0,01%), причем в ходе сессии индекс "широкого рынка" впервые поднимался выше отметки 7000 пунктов.

Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Экономика США входит в 2026 год "на твердых ногах", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Он отметил, что временное прекращение работы федеральных учреждений, вероятно, негативно сказалось на экономической активности в прошлом квартале.

"Денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса, и мы будем принимать решения на каждом заседании отдельно", - сказал Пауэлл относительно дальнейших изменений базовой ставки.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4% за исключением не изменившегося фьючерса на Dow).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также на фоне опасений удара США по Ирану; цена Brent обновила максимум с сентября прошлого года.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5% до $69,48 за баррель (+1,2% в среду), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,7% до $64,24 за баррель (+1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 278 тысяч баррелей.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передал CNN со ссылкой на источники.

Трамп рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, отмечает CNN.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море у побережья Омана.