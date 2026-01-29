Поиск

ОАЭ рассматривают участие в проектах "Росатома" в третьих странах в качестве инвестора

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ОАЭ интересуются участием в проектах "Росатома" в третьих странах в качестве инвестора, интересуется Турцией, сообщил журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы активно зовем наших партнеров (ОАЭ - ИФ) в наши проекты в третьих странах, они демонстрируют интерес к проекту в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы", - сказал он.

По его словам, "Росатом" предложил ОАЭ проекты по строительству большой и малой АЭС.

"Росатом" уже сотрудничает с ОАЭ в транспортной сфере. Так, у компании есть совместный проект по контейнерным перевозкам по СМП с арабским портовым оператором DP World (DPW). По словам Лихачева, DP World проявили интерес к сотрудничеству по проекту Трансарктического транспортного коридора.

"Компетенции DP World, умноженные на флот и опыт FESCO, могут дать большой синергетический эффект в превращении ТТК, то есть расширении Северного морского пути до транспортного коридора трансарктического и, соответственно, превращении его в крупнейшую контейнерную магистраль", - добавил глава "Росатома" и напомнил, что госкорпорация и DP World в 2023 году создали совместное предприятие, а теперь продолжают его развивать.

Лихачев ранее сообщал телеканалу "Россия-24", что "идет разговор о привлечении инвестора и в проект "Аккую" (АЭС в Турции - ИФ)". "Идет разговор о привлечении инвесторов в наши проекты, связанные с развитием Северного морского пути", - также отмечал он.

Ранее замгендиректора "Росатома" Илья Ребров в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" говорил, что набсовет "Росатома" одобрил привлечение зарубежного финансирования. В частности, ведется работа по подготовке выпуска облигаций "Атомэнергопрома" в китайских юанях, а также исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции.

Кроме того, межправсоглашением о реализации проекта АЭС "Аккую" предусмотрена возможность продажи 49% доли в проекте, напоминал "Росатом" летом 2025 г. на фоне новостей о соответствующих переговорах.

Аккую Алексей Лихачев ОАЭ Росатом ТТК СМП DP World
