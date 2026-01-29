Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял большую часть дневного роста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ в четверг на данных Росстата о замедлении недельной инфляции и на фоне ралли сырьевых рынков (фьючерс на нефть Brent превысил $70 за баррель) сменился вечером откатом после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова об обстоятельствах следующих переговоров по украинскому урегулированию 1 февраля. Индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 2840 пунктов, обновив максимум с середины сентября, но к закрытию растерял большую часть роста и вернулся на уровень ниже 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2797,76 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2843,63 пункта), индекс РТС - 1159,29 пункта (+0,7%); лидировали в росте акции ВТБ (+4%), "ММК" (+3,6%), "НЛМК" (+3,1%), аутсайдерами стали бумаги "Русала" (-2,5%), "Полюса" (-1,7%), "ВК" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составил 76,0251 руб. (-24,11 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Северстали" (+2,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказали новости, что НК заключила соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100%-го дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы). "В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", - говорится в сообщении российской НК.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%), акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "МТС" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил в четверг, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также инвестор и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби и в переговорах будут участвовать две стороны, а не три.

Также Ушаков сообщил, что никакие гарантии безопасности для Украины с Москвой никто не согласовывал. "С российской стороной никто это не согласовывал", - сообщил он в интервью Первому каналу в ответ на реплику журналиста о том, что согласованы гарантии безопасности для Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос, находятся ли стороны в продвинутой стадии переговоров, Ушаков сказал: "Провели первый раунд переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, вот где мы находимся".

По словам Ушакова, территориальный вопрос остается главным для украинского урегулирования, но на повестке дня есть и много других вопросов. "Территориальный вопрос - самый главный вопрос, но множество вопросов и других осталось на повестке дня", - сказал он в интервью "Первому каналу".

Следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг Песков заявил журналистам, что силовые действия США в отношении Ирана чреваты хаосом во всем регионе, а переговорный потенциал по урегулированию не исчерпан. "Очевидно, переговорный потенциал далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с этим в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах", - подчеркнул Песков.

Также Песков сообщил, что Кремль пока не получил реакции от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву для проведения переговоров по мирному урегулированию. "Не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли реакция от Зеленского на повторное приглашение в Москву для проведения переговоров.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг предпринял попытку превысить 2800 пунктов на фоне корпоративных новостей, позитивной статистики и повышения стоимости сырьевых активов. В лидерах роста выступили сталевары, а также тяжеловесные бумаги "ЛУКОЙЛа", причем последние отреагировали на новости о зарубежных активах компании.

В части геополитики инвесторы перешли к ожиданию нового этапа мирных переговоров по Украине, которые должны возобновиться в ближайшее воскресенье в Абу-Даби. Цены на нефть обновили 4-месячные максимумы на фоне погодных катаклизмов в США и возвращения опасений эскалации напряженности вокруг Ирана. Драгметаллы привычно переписали исторические максимумы, но вечером началась нисходящая коррекция и металлы ушли в "минус", что оказало давление на российских металлургов.

Данные Росстата о замедлении инфляции повысили надежды на продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ в феврале. В конце недели в США обнародуют индекс цен производителей (PPI) за декабрь, в еврозоне будет опубликована предварительная оценка ВВП за 4 квартал 2025 года, на российском рынке важных событий не намечено.

Для индекса МосБиржи сопротивлением остается район 2850-2860 пунктов. Без важных новостей торги пятницы могут пройти нейтрально - инвесторы нередко осторожничают перед выходными. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 января - колебания в коридоре 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, поддержку рынку акций с утра оказали новости, что "ЛУКОЙЛ" заключил сделку о продаже зарубежных активов с американской инвесткомпанией Carlyle. На этой новости акции нефтедобытчика (имеющего наибольший вес в индексе МосБиржи) частично восстановились после двух недель консолидации на низком уровне из-за дивидендной отсечки и отсутствия драйверов роста. Также позитивом выступили данные ЦБ о неизменности инфляционных ожиданий населения в январе и данные Росстата о замедлении недельной инфляции.

Ралли в драгметаллах после очередных максимумов сменилось коррекцией: золото откатилось ниже $5300 за унцию после взлета утром выше $5600, серебро упало к $110 за унцию после роста выше $120. В четверг замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что документы по приватизации "Южуралзолота" находятся на рассмотрении правительства, вопрос выставления оферты миноритариям не препятствует подготовке к продаже актива. Стоимость акций ПАО "Южуралзолото" откатилась к закрытию торгов до 0,8 рубля за штуку (+1,1%) после роста днем до 1,0874 рубля (+37,4%), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическое охлаждение увело индексы РФ от внутридневных пиков.

Акции "ЛУКОЙЛа" выросли на новостях о заключении соглашения с американским инвестфондом Carlyle по продаже своих зарубежных активов, которую еще должен одобрить американский регулятор. Бумаги "М.Видео" (+2,4%) в четверг получили импульс к росту после заявлений исполнительного директора Владислава Бакальчука об устойчивом спросе на мебель в онлайне и перспективности данного направления для дальнейшего роста. Ранее в январе Бакальчук также объявил об уверенном росте маркетплейса "М.Видео" по итогам декабря 2025 года с увеличением оборота на 37% м/м и на 83% г/г, отметила аналитик.

Акции металлургических компаний вечером скорректировались вместе с разворотом цен на металлы и укреплением доллара. На западных фондовых площадках в четверг также началась фиксация прибыли у рекордных пиков. Одной из причин распродаж послужили опасения в отношении будущего IT-сектора. В четверг в США состоится очередное выступление американского президента Трампа. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии резко отступили от внутридневных пиков на сигналах о сохранении расхождений в позициях России и Украины в мирных переговорах. Настрой российского рынка, однако, в целом сохраняется оптимистичным, что подтверждает обновление многонедельных максимумов индексами в течение дня, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, переговоры по мирным условиям украинского урегулирования продолжаются и, судя по комментариям в СМИ, есть продвижение по всем пунктам, кроме одного - по территориальному вопросу, где компромисса достичь пока не удается. Продолжение переговоров запланировано на 1 февраля.

Однако после заявлений главы МИД Сергея Лаврова и помощника президента по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, что РФ не видела плана из 20 пунктов, о котором говорит Зеленский, и что никаких гарантий безопасности для Украины с Москвой никто не согласовывал, позитив выветрился из рынка, и индексы к завершению дневной сессии растеряли большую часть роста.

Акции ПАО "Южуралзолото" упали после заявления замминистра финансов Моисеева, что Минфин не согласен с позицией ЦБ об обязанности государства предложить выкуп акций миноритариям ЮГК. Акции "М.Видео" выросли на новости о старте продаж широкого ассортимента мебели на собственном маркетплейсе компании. Новая категория стала частью стратегии по расширению товарного предложения и развитию нетехнических направлений с высоким потребительским спросом.

Индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд, оставаясь в канале. В четверг он предпринял попытку роста в сторону его верхней границы. Линия сопротивления приближается к 2900 пунктам, а линия поддержки повышается к 2675 пунктам, считает Калачев.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,2-0,4%, DAX упал на 2%), но снижаются США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-2,2% во главе с Nasdaq).

Федеральная резервная система (ФРС) накануне ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Экономика США входит в 2026 год "на твердых ногах", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Он отметил, что временное прекращение работы федеральных учреждений, вероятно, негативно сказалось на экономической активности в прошлом квартале.

"Денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса, и мы будем принимать решения на каждом заседании отдельно", - сказал Пауэлл относительно дальнейших изменений базовой ставки.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжили рост на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также на фоне опасений удара США по Ирану; цена Brent обновила максимум с августа прошлого года (локально цена поднималась до $71,89 за баррель).

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $70,46 за баррель (+3,1% и +1,2% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $65,12 за баррель (+3% и +1,3% накануне).

Накануне Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

По данным CNN, президент США рассматривает возможность нанесения авиаударов по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

Трейдеры опасаются, что конфликт нарушит экспорт нефти из Ирана или приведет к блокировке транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Иран - четвертый по величине производитель нефти среди стран ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей нефти в сутки. Brent выросла в цене на 16% с начала 2026 года на фоне усиления геополитической напряженности, стоимость WTI поднялась на 13,8%.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+6% и +2,6% "префы"), "Якутскэнерго" (+4,7%), ПАО "Лензолото" (+4,5% и +4,6% "префы"), "Русснефти" (+4,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+3,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,1% и +2,8% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Бурятзолото" (-5%), "ТГК-14" (-3,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3,4%), ПАО "Группа Аренадата" (-3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,1%), ПАО "НПО "Наука" (-3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-2,7%).

Девелопер "Самолет" (-1,6%) ставит целью в 2026 году увеличить продажи на 7%, до 1,3 млн кв. м с 1,2 млн кв. м в 2025 году, говорится в презентации компании, представленной в ходе Дня инвестора. Объем ввода планируется увеличить на 40%, с 1,4 млн кв. м до 1,9 млн кв. м.

План по рекордному вводу жилья - это большая амбиция, с которой компания должна справиться, несмотря на все ограничения, которые есть на рынке, заявила гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина на мероприятии. Также, отметила она, "Самолет" в 2026 году планирует продолжить монетизацию земельного банка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 158,03 млрд рублей (из них 27 млрд рублей пришлось на акции "ЮГК", 14,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 13,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").