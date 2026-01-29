Жилищное строительство в РФ в 2025 году выросло на 0,4%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в декабре 2025 года составил 16,598 млн кв. м, что на 19,2% больше, чем в декабре 2024 года, сообщил Росстат.

В ноябре 2025 года было введено 7,985 млн кв. м (рост на 27,1% г/г), в октябре - 6,998 млн кв. м (рост на 9,0%), в сентябре - 9,035 млн кв. м (снижение на 8,3%), в августе - 7,934 млн кв. м (снижение на 14,0%), в июле - 7,440 млн кв. м (снижение на 13,8%), в июне - 7,506 млн кв. м (падение на 22,2%), в мае - 5,944 млн кв. м (снижение на 16,8%), в апреле - 6,733 млн кв. м (снижение на 7,4%), в марте - 10,565 млн кв. м (рост 21,1%), в феврале - 10,432 млн кв. м (рост на 22,9%), в январе - 10,975 млн кв. м (снижение на 9,6%).

За 2025 год объем жилищного строительства в стране составил 108,146 млн кв. м, что на 0,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в 2024 году жилищное строительство в РФ продемонстрировало снижение на 2,4% - по итогам прошлого года были введены 107 млн 767,5 тыс. кв. м жилья после рекордных (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м в 2023 году.