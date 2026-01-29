Поиск

Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем благодаря нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль сильно вырос благодаря уверенно дорожающей нефти и ожиданиям позитивных новостей относительно дальнейшего урегулирования российско-украинского конфликта с очередной встречи переговорщиков на эту тему, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,7645 руб., что на 18,35 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 30 января на 24,11 копейки, до 76,0251 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,37 копейки, до 91,9751 руб./EUR1.

"Темпы восстановления курса российского рубля в четверг ускорились во второй половине дня. На стороне рубля сразу несколько факторов - это продажи валюты регулятором, высокие процентные ставки в экономике, рост нефтяных котировок (цены на нефть Brent превысили $70 за баррель). Кроме того, динамика российского рубля сочетается с общемировым трендом на ослабление доллара США. Индекс доллара США отступает в четверг примерно на четверть процента, тогда как с начала года доллар подешевел по отношению к корзине основных валют более чем на 2%. В конечном счете сочетание перечисленных выше факторов будет способствовать дальнейшему укреплению рубля в направлении пиковых уровней декабря 2025 года - 74 рублей за доллар США, 10,32 за китайский юань и 86,5 за один евро", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

В рамках подготовки к очередной встрече в Абу-Даби по украинскому урегулированию все будет сделано для продолжения диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что очередная встреча по урегулированию на Украине 1 февраля в Абу-Даби будет подходить без участия делегации США в двустороннем формате: РФ-Украина.

"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья, будут модальности согласовываться. Собственно, по сути это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли эти переговоры продлиться два дня, Песков сказал: "Может быть, два дня при необходимости, да". Он не уточнил время начала встречи 1 февраля. "Это я пока не могу вам сказать", - сказал он.

При этом, по его словам, переговоры в Стамбуле и в Абу-Даби по урегулированию кризиса вокруг Украины разные по своему характеру. "Это другие (переговоры) по своему характеру", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли расценивать переговоры по Украине в Абу-Даби как продолжение контактов, которые проходили в Стамбуле в 2025 году.

Российская делегация на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби будет продолжать общаться в любом формате, в свою очередь, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате. Они свое дело знают", - сказал он журналистам.

Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на нефть

Нефтяной рынок активно растет в четверг, цена Brent поднялась выше $71 за баррель впервые с августа на фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $70,75 за баррель, что на 3,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,5%, до $65,42 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $71,89 за баррель, WTI - до $66,48 за баррель.

Накануне Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Трейдеры опасаются, что конфликт нарушит экспорт нефти из Ирана или приведет к блокировке транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Иран - четвертый по величине производитель нефти среди стран ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей нефти в сутки.

Brent выросла в цене на 16% с начала 2026 года на фоне усиления геополитической напряженности, стоимость WTI поднялась на 13,8%.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 29 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду повысилась на 2 базисных пункта - до 15,66% годовых. Срочные версии RUONIA на срок 1 и 3 месяца в четверг не изменились относительно предыдущего торгового дня и остались на отметках 15,84% и 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,34% годовых.

Brent WTI Московская биржа
