Путин поручил кабмину и ЦБ представить доклад о программе IPO и SPO компаний с госучастием

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обязал до 1 марта представить доклад о программе первичных и вторичных размещений на внутреннем рынке акций компаний с государственным участием, включенных в утверждаемый правительством перечень на период до 2030 года.

Соответствующее поручение правительству совместно с ЦБ РФ дано по итогам прошедшего в декабре форума "Россия зовет!". Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Помимо разработки программы IPO и SPO, президент потребовал утвердить отраслевые планы по первичным размещениям российских акционерных обществ, предусмотрев для эмитентов дополнительные меры поддержки, а также возможность предоставления таким АО мер господдержки в связи с их выходом на рынок капитала.

Ответственными за исполнение назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад по этому поручению в дальнейшем должен будет поступать раз в полгода.

Также Путин дал задание обеспечить включение крупнейших публичных акционерных обществ с государственным участием в программу создания акционерной стоимости, предусмотрев стимулирующие программы для руководителей таких компаний.

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июля 2026 года и до 1 февраля 2027 года.

Выступая на форуме в декабре, Путин отметил, что у российского фондового рынка есть пространство для роста и новых размещений, но нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию.

"У нас растут вложения инвесторов в облигации и паи фондов, но увеличение долга - это не единственный инструмент для расширения производств и запуска инвестиционных проектов, для долгосрочного развития. Не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительство в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием, а министерства прошу наметить отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов, конечно, предусмотрев конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции. Включая увязку действующих мер поддержки с публичностью компаний", - сказал президент.