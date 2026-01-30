Поиск

Анкара допускает своп ливийского газа с азербайджанским для поставок в Италию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Турция допускает возможность поставок ливийского газа на итальянский рынок с компенсацией объемов за счет азербайджанского газа по механизму свопа, заявил телеканалу телеканала A Haber министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Обеспечение доставки в Турцию природного газа из Ливии он назвал очень сложной задачей, для этого потребуется наличие соответствующей инфраструктуры для сжижения газа и СПГ-суда, поскольку из Ливии в Турцию нет газопровода, но на севере Ливии есть газопровод в Италию.

"Вместо того, чтобы доставлять обнаруженный нами в Ливии природный газ в Турцию, мы можем реализовать его на итальянском рынке, учитывая географическую близость. При этом газ, который Италия закупает у Азербайджана, может быть зачислен на наш баланс по механизму свопа. С помощью таких различных бизнес-моделей мы сформируем цепочку создания стоимости", - заявил Байрактар.

Министр, описывая влияние дипломатических и экономических отношений с Ливией на энергетическую сферу, заявил, что 2026 год станет "годом сотрудничества в энергетике между Ливией и Турцией".

"Турция активно готовится к новому лицензионному тендеру, который состоится в Ливии в феврале. Мы будем играть активную роль как на шельфе, так и на суше", - сказал он.

Помимо Ливии, Анкара стремится развивать отношения в энергетической сфере с такими странами, как Ирак, Ливия, Казахстан и Азербайджан.

"В основе нашей стратегии роста в 2026 году лежат не только внутреннее производство, но и прочные партнерские отношения с такими странами, как Ирак, Ливия, Казахстан и Азербайджан. Мы будем распространять энергетический потенциал Турции повсюду, как внутри наших границ, так и за их пределами", - сказал он.

Газ из Азербайджана в Италию поступает по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 млрд кубометров газа. В целом с момента запуска газопровода в Европу было поставлено 54,3 млрд кубометров газа (из Азербайджана - ИФ), а в Италию - 45,4 млрд кубометров.

В июне 2025 года турецкая TPAO и Ливийская национальная нефтяная компания подписали соглашение о сейсмических исследованиях на шельфовых месторождениях Ливии.

