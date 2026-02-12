Eni будет работать на новом шельфовом блоке в Ливии с QatarEnergy

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni, получившая в рамках международного тендера лицензию на разведку морского блока O1 в Ливии, будет работать по проекту в консорциуме с QatarEnergy.

Согласно сообщению Eni, контрактная территория расположена в бассейне нефтегазоносной провинции Сирт и охватывает порядка 29 тыс. кв. км. "Блок также имеет ряд подтвержденных месторождений углеводородов, включая неразработанные", - указывает компания.

В соответствии с условиями соглашения, Eni будет оператором концессии, а консорциум будет владеть 100% на этапах разведки и разработки. Партнеры планируют провести сейсмические исследования в форматах 2D и 3D, а также буровые работы в течение начального пятилетнего периода разведки.

Официальное подписание соглашения ожидается в Триполи к концу февраля в присутствии представителей Национальной нефтяной корпорации и партнеров консорциума.

Eni присутствует в Ливии с 1959 года и в настоящее время является ведущим международным энергетическим оператором страны, с объемом добычи углеводородов около 162 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 году.

Другой победитель ливийского тендера – американская Chevron Corp. через свою дочернюю компанию Chevron Business Development EMEA Ltd. получила контракт на разработку месторождения на суше Area 106, также расположенного в бассейне Сирт. Работы планируется осуществлять на основе соглашения о разделе продукции, уточняет компания.

Как сообщалось, по итогам раунда лицензирования в Ливии контракты были присуждены еще нескольким иностранным компаниям. По информации National Oil Corporation (NOC), в их число также вошли: консорциум испанской Repsol и Turkish Petroleum, MOL Hungary, еще один консорциум, включающий Repsol и турецкого партнера, нигерийская Aiteo. Председатель совета директоров NOC Масуд Сулейман выразил надежду, что работы по присужденным блокам удвоят добычу нефти в Ливии. Он напомнил, что геологоразведочные работы в Ливии были приостановлены более чем на 17 лет. NOC возобновила работу в этом секторе в начале прошлого года, а в рамках тендерного раунда страна предложила инвесторам 20 блоков, 9 из которых на шельфе.

Ливия является членом ОПЕК (но квоты ОПЕК+ на нее не распространяются из-за конфликта) и надеется, что международные компании помогут нарастить добычу нефти до максимума. Страна разделена между противоборствующими правительствами на востоке и западе, а спорадические остановки добычи и вспышки насилия оставили большую часть ее энергетической инфраструктуры заброшенной и поврежденной.

Власти планируют увеличить производство до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году – превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. В настоящее время Ливия добывает около 1,1 млн б/с. В последний раз страна проводила тендер в 2007 году, за четыре года до поддержанного НАТО восстания, в ходе которого был убит Каддафи. В течение 2025 года – после многолетнего перерыва – крупные иностранные производители возобновили бурение в стране.