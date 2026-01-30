Объем торгов газом на Петербургской бирже в морозном январе вырос на 13%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе 2026 года составил 1,364 млрд куб. м, что на 13% больше, чем за тот же месяц прошлого года (1,205 млрд куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Росту объемов должна была способствовать морозная погода. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в январе 2026 года в РФ в среднем на 8 градусов холоднее, чем годом ранее.

По-прежнему основной объем ликвидности приходится на торги с поставкой "на сутки" - на них пришлось 2/3 всего оборота. Как отмечают на бирже, это связано с тем, что короткому сроку поставки соответствует более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже отмечают, что преобладающую роль в реализации газа на бирже играют независимые поставщики, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.

Максимальный годовой оборот торговли газом на бирже зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров. В 2025 году оборот достиг 15,6 млрд куб. м.