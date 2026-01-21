Оборот Петербургской биржи в 2025 году остался на уровне 2024 года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суммарный оборот по всем секциям Петербургской биржи по итогам 2025 года составил 2,337 трлн руб., что сопоставимо с уровнем 2024 года, сообщил журналистам президент площадки Игорь Артемьев.

Количество участников торгов и их клиентов выросло за год на 9% до 7,751 тыс. Наилучшую динамику роста демонстрируют секции "Минеральное сырье и химическая продукция", "Газ природный", "Металлы и сплавы".

Объём торгов нефтепродуктами составил 37,2 млн тонн, оставшись на уровне прошлого года. Денежный оборот в этой секции - 2,173 трлн руб. (+0,9%). Активно развивается проект торгов с участием Оператора товарных поставок (ОТП РЖД). Более 9,7 млн тонн нефтепродуктов было продано с участием этого сервиса (в 4,9 раз больше по сравнению с 2024 г.).

В секции "Газ природный" реализовано 15,619 млрд кубометров (+70,1% к 2024 г.). Оборот торгов в секции составил 53,42 млрд руб. Торговля углем в 2025 году составила 1,422 млн тонн (+5,9% к 2024 году), сумма реализации - 9,932 млрд руб.

В рамках продаж леса и лесоматериалов реализовано свыше 4,6 млн кубометров древесины на сумму более 8,3 млрд руб. В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" объем торгов составил 296,882 тыс. тонн, что в два раза больше, чем годом ранее, оборот равен 8,615 млрд руб. (+92,1%). Также в 2025 году реализовано строительных материалов на 11,7 млрд руб. (+127,3% к предыдущему году).

Объем торгов металлопродукцией вырос на 146,1% (в 2,5 раза) по сравнению с 2024 г. и составил 98,7 тыс. тонн, оборот вырос на 80,6% - до 4,89 млрд руб. На Петербургской бирже запущены торги физическим золотом и серебром.