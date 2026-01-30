Поиск

ВВП Грузии вырос в 2025 году на 7,5%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экономика Грузии в 2025 году, по предварительной оценке Национальной службы статистики Грузии ("Грузстат"), выросла на 7,5%, сообщил на брифинге исполнительный директор "Грузстата" Гогита Тодрадзе.

В декабре 2025 года в годовом выражении рост реального валового внутреннего продукта составил 7,2%.

По данным "Грузстата" в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенный вклад в рост внесли такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, информация и коммуникации, транспорт и складирование, гостиницы и рестораны. В строительном секторе была зафиксирована тенденция к снижению.

"В декабре 2025 года экспорт товаров увеличился на 22,5%. Как известно, импорт вырос на 8,8%. В годовом исчислении мы видим рост экспорта на 11,2%. Импорт увеличился на 9,7%", - отметил Тодрадзе.

В декабре в стране было зарегистрировано около 6,1 тысячи новых предприятий, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот предприятий, которые уплачивают НДС, используемый при оценке экономического роста, увеличился на 11%.

