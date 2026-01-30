Поиск

Россия в 2025 году увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Японию на 11%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году поставила в Японию рыбы и морепродуктов на $952 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году. В натуральном измерении экспорт вырос на 9%, до 118 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных японской таможенной статистики.

Так, поставки мороженого минтая увеличились в 2,1 раза, до 1,7 тыс. тонн, и в 2,3 раза в денежном выражении, до $3 млн. Такой рост произошел из-за низкой базы предыдущего года.

Поставки икры минтая прибавили 3%, до 22 тыс. тонн, и сократились на 3% по стоимости - до $109 млн. "Япония является крупнейшим внешним рынком для российской икры минтая. К примеру, в 2024 году на нее пришлось 56% от экспорта из РФ", - говорится в сообщении.

Экспорт сурими вырос на 35%, до 25 тыс. тонн, и на 55%, до $60 млн. Это может быть связано с увеличением производства сурими из минтая на судах в море на 27%, до 93 тыс. тонн. Поставки филе минтая увеличились на четверть, до 6 тыс. тонн, и на 30%, до $20 млн. Выпуск филе минтая на судах в 2025 году вырос на 26%, до 102 тыс. тонн.

Согласно сообщению, поставки мороженого краба-стригуна опилио снизились на 10%, до 12 тыс. тонн, но их стоимость выросла на 10%, до $228 млн. Экспорт камчатских крабов сократился на 35%, до 2,8 тыс. тонн, и на 20%, до $89 млн.

Как сообщает союз, экспорт живого морского ежа остался на уровне 2024 года - 9 тыс. тонн, но его стоимость выросла на 10%, до $91 млн. Поставки кальмаров из-за эффекта низкой базы увеличились в 7 раз, до 3 тыс. тонн, и в 13 раз по стоимости, до $11 млн.


Япония РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

 Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

 Внуково отказалось от борьбы за Домодедово, не захотев поднять цену на торгах выше 66 млрд руб.

Шереметьево приобрело Домодедово без привлечения заемных средств

Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });