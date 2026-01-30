Россия в 2025 году увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Японию на 11%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году поставила в Японию рыбы и морепродуктов на $952 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году. В натуральном измерении экспорт вырос на 9%, до 118 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных японской таможенной статистики.

Так, поставки мороженого минтая увеличились в 2,1 раза, до 1,7 тыс. тонн, и в 2,3 раза в денежном выражении, до $3 млн. Такой рост произошел из-за низкой базы предыдущего года.

Поставки икры минтая прибавили 3%, до 22 тыс. тонн, и сократились на 3% по стоимости - до $109 млн. "Япония является крупнейшим внешним рынком для российской икры минтая. К примеру, в 2024 году на нее пришлось 56% от экспорта из РФ", - говорится в сообщении.

Экспорт сурими вырос на 35%, до 25 тыс. тонн, и на 55%, до $60 млн. Это может быть связано с увеличением производства сурими из минтая на судах в море на 27%, до 93 тыс. тонн. Поставки филе минтая увеличились на четверть, до 6 тыс. тонн, и на 30%, до $20 млн. Выпуск филе минтая на судах в 2025 году вырос на 26%, до 102 тыс. тонн.

Согласно сообщению, поставки мороженого краба-стригуна опилио снизились на 10%, до 12 тыс. тонн, но их стоимость выросла на 10%, до $228 млн. Экспорт камчатских крабов сократился на 35%, до 2,8 тыс. тонн, и на 20%, до $89 млн.

Как сообщает союз, экспорт живого морского ежа остался на уровне 2024 года - 9 тыс. тонн, но его стоимость выросла на 10%, до $91 млн. Поставки кальмаров из-за эффекта низкой базы увеличились в 7 раз, до 3 тыс. тонн, и в 13 раз по стоимости, до $11 млн.



