Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, и Катар, пострадавший от ударов Тегерана по связанным с СПГ объектам, также не причастен, заявил президент США Дональд Трамп.

"Израиль (...) жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение "Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, в Иране об этом не знали и атаковали объекты СПГ в Катаре.

"Больше никаких атак не будет совершать Израиль против этого чрезвычайно важного и ценного месторождения Южный Парс, если только Иран не решит опрометчиво напасть на совершенно неповинных, в данном случае Катар. В этом случае США - с помощью и согласием или без со стороны Израиля - массированно подорвут полностью газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, что Иран прежде не видел и не испытывал", - добавил американский лидер.

Однако Трамп подчеркнул, что не хочет "санкционировать такого уровня насилие и разрушение", но, если объекты СПГ в Катаре вновь подвергнутся нападению, "без колебания это сделает".

Как сообщалось, иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанная с ним инфраструктура была атакована в среду.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Позднее в среду Иран обстрелял ракетами промышленную зону в Рас-Лаффане в Катаре, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Израиль Иран Южный Парс
