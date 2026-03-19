Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Первые очаги заболеваний возникли в крупных хозяйствах, но другая проблема - в том, что и крупные фермы регистрируют как личное хозяйство

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Новосибирская область на региональном уровне пересмотрит нормы, связанные с содержанием домашнего скота, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"Проблема не только в личных подсобных хозяйствах, я напоминаю, что первые очаги возникли в крупных хозяйствах. Сегодня заболевание зафиксировано в нескольких хозяйствах, там так же выполняются строгие, но необходимые мероприятия, это подтверждено, в том числе, специалистами Россельхознадзора, которые работают в регионе", - сказал он.

"Что касается ЛПХ, в некоторых селах мы выявили, что под названием ЛПХ созданы достаточно серьезные бизнесы численностью более 150 голов различных животных - это, конечно, требует дополнительного регулирования как на федеральном уровне, но мы с депутатами (Заксобрания региона - ИФ) посмотрим, как нужно отрегулировать региональное законодательство, чтобы эту деятельность упорядочить и не создавать риски таких ситуаций в будущем", - добавил глава региона.

По его словам, в регионе приняты меры поддержки личных подсобных хозяйств в связи с изъятием домашних животных, власти помогут, в том числе, с приобретением нового поголовья: "При поддержке Минсельхоза РФ мы обеспечим достаточное количество животных, чтобы все желающие могли их приобрести".

Ранее сообщалось о введении ограничительных (карантинных) мер в ЗАО "Племзавод "Ирмень".

Также сообщалось, что в регионе в дополнение к существующим компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), утверждено решение о предоставлении социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за частичной утраты дохода вследствие изъятия животных в ходе противоэпизоотических мероприятий.

Социальная помощь будет предоставляться ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи, проживающим по адресу изъятия животных, на момент их изъятия. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет и до 23 лет, при условии их обучения в очной форме.

Также утвержден порядок возмещения части стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами: субсидии будут предоставлены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территориях Новосибирской области, находящихся в зонах противоэпизоотических мероприятий.

Ранее в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за болезней домашнего скота. Сообщалось, что пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, а также зафиксировано более 50 очагов бешенства. 18 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.

Новосибирская область Андрей Травников Ирмень Минсельхоз Сергей Данкверт
