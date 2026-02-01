Белоруссия с 1 февраля повысила тариф на транзит нефти почти на 10%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило новые тарифы на транспортировку нефти по своей территории.

В соответствии с документом, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 28,71 белорусского рубля (766,3 российского рубля по курсу Нацбанка Белоруссии на 1 февраля) за 1 тонну нетто. С 1 февраля 2025 года действовал установленный в российских рублях тариф в размере 698,48 рубля. Таким образом, его рост составил 9,7%.

По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) - граница Белоруссии и Украины тариф составит 262,99 российского рубля за 1 тонну. Ранее тариф составлял 239,52 российского рубля, таким образом он вырос на 9,8%.

Новые тарифы вступили в силу с 1 февраля.