Белоруссия повысила тариф на транзит нефтепродуктов по своей территории

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило с 1 апреля 2026 года новый тариф на транспортировку нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по территории республики.

Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом портале Белоруссии.

"Установить тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере $2,42 (без налога на добавленную стоимость) за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км", - говорится в сообщении.

В настоящее время тариф составляет $2,36 за тонну. Таким образом, рост составит 2,5%.