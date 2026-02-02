Поиск

ПСБ увеличил уставный капитал на 14%, до 318 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ПСБ увеличил уставный капитал на 39 млрд рублей (14%), до 317,9 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

До этого ПСБ докапитализировали в конце декабря 2025 года, тогда уставный капитал банка вырос на 11,8 млрд рублей, до 278,9 млрд рублей.

В сентябре 2025 года сообщалось, что правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 млрд рублей до конца 2025 года, план содержался в проекте поправок в бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Это позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала ПСБ в связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента, говорилось в пояснительной записке к проекту поправок.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам третьего квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

