Золото превысило $5500 за унцию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рекордный рост цен на золото продолжается в четверг.

К 13:16 по Москве котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 4%, до $5548,8 за унцию. С начала января драгметалл подорожал на 27%, обновляя рекорды последние девять сессий.

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,3%, до $117,3 за унцию, на платину - на 4,1%, до $2736,7 за унцию.

Поддержку драгметаллам оказывает спрос на защитные активы на фоне роста геополитической напряженности.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

"Идеальный шторм на рынке золота продолжается на фоне напряженности в отношениях США и Ирана, слабого доллара и ожиданий новых снижений ставок Федрезерва", - отметил Джейми Дутта из Nemo.money.