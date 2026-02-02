Полномочия Хмарина во главе "РусГидро" продлены в статусе и.о.

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полномочия Виктора Хмарина, чей контракт гендиректора "РусГидро" истек, продлены с 28 января в статусе исполняющего обязанности до тех пор, пока совет директоров не примет решение об избрании единоличного исполнительного органа, сообщила компания.

Совет продлил полномочия Хмарина 27 января. Гендиректором "РусГидро" Хмарин был утвержден в январе 2021 года на пять лет.

Ранее Хмарин был исключен из состава правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, а вместо него в состав комиссии вошел его заместитель - Роман Бердников (в состав комиссии входят как первые лица в своих компаниях и ведомствах, так и их заместители - ИФ).

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность объектов генерации "РусГидро" по итогам прошлого года составила 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.