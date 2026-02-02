Президент Ирана одобрил возобновление переговоров с США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал добро на новый раунд переговоров Тегерана с США, сообщает в понедельник "Фарс" со ссылкой на источник.

"Хорошо информированный источник в иранском правительстве заявил, что президент Пезешкиан отдал распоряжение приступить к переговорам с США по ядерной тематике", - информирует агентство.

Собеседник подчеркнул, что переговоры будут концентрироваться только вокруг ядерной программы Тегерана.

"Фарс" напоминает, что Иран и США провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

В понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на источник передавало, что Иран и США, вероятно, в ближайшие дни вновь начнут переговоры.

В воскресенье портал Axios со ссылкой на источники передавал, что США уведомили иранскую сторону о готовности встретиться для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана.

Отмечалось, что Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими официальными лицами. Она может пройти в Анкаре уже на грядущей неделе.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.