Рубль в понедельник снизился в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль ослаб на фоне обвала на рынке нефти и неопределенности относительно переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,996 руб., что на 6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 3 февраля на 1,29 рубля, до 77,0223 руб., и увеличил курс евро на 77,9 копейки, до 91,247 руб.

"На прошедшей неделе рубль демонстрировал смешанную динамику без формирования устойчивого тренда. В отдельные дни национальная валюта предпринимала попытки к укреплению, однако они быстро сменялись коррекцией, что отражает сохраняющуюся неопределенность на финансовых рынках. Валютный рынок по-прежнему находится в фазе ожидания более четких геополитических сигналов, которые могли бы задать направление движения. При этом дополнительную поддержку рублю оказывали возросшие продажи иностранной валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, а также прохождение налогового периода, традиционно повышающего спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате этих факторов давление на курс было ограниченным, и по итогам недели рубль закрепился вблизи 76 руб. за доллар и около 10,02 руб. за юань", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитической поддержки "ТКБ Инвестмент партнерс" Марина Цуцкиридзе.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - сказал он журналистам.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе принять участие в очередном раунде консультаций РФ и Украины в Абу-Даби, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

"Уиткофф посетит Израиль перед тем, как отправиться в Абу-Даби, где в среду или четверг пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины", - написал он в соцсети X.

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, однако почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум. По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Переговоры главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными, также заявили в Кремле.

"Это в общем-то были достаточно позитивные и конструктивные разговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и оценке состоявшихся в выходные переговоров Дмитриева в Майами. Он напомнил, что Дмитриев ведет вопросы рабочей группы по экономическому взаимодействию с США. "Вот, собственно, в основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева", - сказал Песков.

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $65,98 за баррель, что на 4,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 5,06%, до $61,9 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $65,45 за баррель, WTI - до $61,39.

Давление на цены оказывает общий спад на сырьевых рынках, который эксперты связывают, в частности, с укреплением доллара США, а также сигналы ослабления напряженности в отношениях США и Ирана.

Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни". Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

В январе Brent подорожала на 16%, WTI - на 13% на опасениях удара США по Ирану, в обоих случаях это максимальный месячный подъем с 2022 года.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

Высокая волатильность на мировом нефтяном рынке вызвана событиями в Венесуэле и рисками вокруг Ирана, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану. Это все-таки те страны, которые являются одними из ведущих стран-экспортеров (нефти - ИФ) и входят в ОПЕК. Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов. Конечно, все эти риски учитываются сегодня рынком", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Вице-премьер РФ отметил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре и декабре находился на высоком уровне.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу упала на 6 базисных пунктов - до 15,83% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 15,84% годовых, срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,34% годовых. Версия на 6 месяцев упала на 2 базисных пункта и в понедельник составила 17,28% годовых.