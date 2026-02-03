Поиск

NDTV сообщила о планах Индии закупать нефть у неподсанкционных стран

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Индия собирается приобретать нефть, исходя из расценок, по всему миру у стран, против которых не действуют санкции, сообщила телекомпания NDTV со ссылкой на источники в индийском правительстве

"Мы не покупали у Венесуэлы, когда против нее действовали санкции. Теперь, когда санкции сняты, мы будем покупать нефть там", - пояснили источники телеканала.

Отношения США и Индии ухудшились после 27 августа 2025 года, когда вступила в силу 25-процентная пошлина на индийские товары, введенная президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Товары из Индии были обложены США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25%.

Трамп 2 февраля заявил, что достиг с премьер-министром Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин с 25% до 18%.

Источник Hindustan Times в Белом доме утверждал, что ранее введенные США дополнительные пошлины на индийские товары в 25% отменят, поскольку в рамках договоренностей Индия откажется от закупок российской нефти. Но в заявлениях индийских властей ничего не говорилось о таком решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на данный момент не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупки российской нефти.

