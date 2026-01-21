В Минфине назвали волатильными данные по недельной инфляции в РФ в начале года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Данные по недельной инфляции в РФ в начале года часто бывают волатильными и зашумленными, выводы, в том числе о влиянии повышения НДС, можно будет делать после выхода месячных цифр, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Недельные данные достаточно волатильные, там бывают разные шумы, особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть на месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого какие-то свои мысли высказывать и действия предпринимать", - прокомментировал он вопрос о высокой инфляции в начале января и актуальности действующего прогноза на 2026 год.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения НДС на рост цен, замминистра отметил, что здесь также рано давать оценки. "По табличке, которую Росстат опубликовал, в большей степени это (рост цен в начале января - ИФ) коснулось продуктов питания, которые как раз выведены из-под повышения НДС и тарифных услуг. А вот на товары непродовольственные, по-моему, их темповка (динамика цен - ИФ) не сильно отличалась от обычной темповки. Надо будет внимательно смотреть на месячные цифры", - сказал Колычев.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%. Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год равен 4-5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.