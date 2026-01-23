В ВТБ прогнозируют сохранение ставки ЦБ в феврале на уровне 16%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России в феврале оставит ставку неизменной, чтобы оценить влияние повышения НДС и тарифов на инфляцию, считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

"Мы ожидаем, что на февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 16,0%, чтобы в том числе оценить эффекты от повышения базовой ставки НДС, тарифов и акцизов на январскую и февральскую инфляцию", - сообщил Латыпов через пресс-службу банка.

"Полагаем, что после февральского заседания цикл аккуратного и выверенного смягчения денежно-кредитной политики продолжится", - отметил он.

По его словам, важнее, как ЦБ поменяет прогнозы по траектории ключевой ставки (февральское заседание совета директоров будет опорным).

"Мы ждем, что ЦБ пересмотрит прогноз (средней ключевой ставки - ИФ) на 2027 год с 7,5-8,5% до примерно 8-10%", - подчеркнул Латыпов.

Диапазон ключевой ставки в 7,5-8,5% Банк России оценивает как нейтральный.

Банк России в декабре 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,0% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля.