ЦБ на фоне всплеска инфляции в начале января напомнил о приоритете месячных данных

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Выводы о динамике цен в начале года можно будет сделать после выхода полных данных за январь, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Что касается январской инфляции - Банк России отмечал в конце прошлого года, что ряд разовых факторов (НДС, индексация тарифов, рост акцизов) приведут к временному ускорению роста цен в начале года. Соответственно при принятии решений по ставке совет директоров учитывал эти факторы. Но важно дождаться полных месячных данных для формирования выводов о динамике цен в начале года", - сообщил Заботкин в телеграм-канале ЦБ.

По его словам, пока нет оснований считать, что российская экономика в последние месяцы приблизилась к проинфляционному сценарию Банка России.

В первые недели 2026 года наблюдается резкий рост цен. Так, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%, годовая инфляция на эту дату ускорилась до 6,26%. С 13 по 19 января 2026 года рост цен составил 0,45%, годовой показатель достиг 6,46%.

В 2025 году инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.