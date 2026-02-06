Международные резервы РФ в январе увеличились до рекордных $833,6 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в январе 2026 года увеличился на $78,719 млрд, или на 10,4%, до рекордных $833,572 млрд с $754,853 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Впервые стоимость резервных активов России превысила уровень $800 млрд. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.

Стоимость монетарного золота в резервах в январе выросла на $76,169 млрд, или на 23,3%, до $402,706 млрд.

Рост стоимости золота в 2025 году обеспечил почти 90% прошлогоднего общего годового прироста объема резервов РФ, в январе 2026 года - 97%.

Доля золота в резервах на 1 февраля увеличилась до 48,3% с 43,3% на 1 января. Таким образом, этот показатель стал максимальным за 33 года, с 1 января 1993 года, когда при объеме резервов $4,532 млрд стоимость золота в них составляла $2,578 млрд, или 56,9%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.