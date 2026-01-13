Поиск

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 декабря составили $763,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 декабря международные резервы равнялись $752,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

"Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году

 "Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году

"Лента" приобретет российский бизнес сети гипермаркетов OBI

 "Лента" приобретет российский бизнес сети гипермаркетов OBI

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

Выходец из ЦБ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января

Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

 Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

Цены на российских АЗС значительно выросли в новогодние каникулы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });