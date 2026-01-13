Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 декабря составили $763,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 декабря международные резервы равнялись $752,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.