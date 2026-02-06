Brent подорожала до $68,22 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу после того, как Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, полный запрет на морские перевозки российской нефти.

Евросоюз добавит в санкционный список еще 43 танкера, используемые для перевозки российской нефти, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС собирается ужесточить запрет на обслуживание и другие услуги для танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

Фон дер Ляйен призвала Совет ЕС как можно быстрее утвердить новый пакет санкций.

К 18:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,99%) до $68,22 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этмоу времени дорожали на бирже NYMEX на $0,59 (0,93%), до $63,88 за баррель.

Участники рынка оценивают ход переговоров между Ираном и США в Омане. В пятницу стороны договорились о продолжении переговорного процесса, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены, пишет Tehran Times.