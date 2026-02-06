Рынок акций РФ завершил неделю снижением

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада; фактором поддержки выступила подросшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов, уровня середины января.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2735,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1118,33 пункта (-0,7%). Лидировали в снижении акции "Ростелекома" (-3,6%), АФК "Система" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), но выросли вместе с металлами бумаги ПАО "Южуралзолото" (+4,4%), "ММК" (+2,9%), "Норникеля" (+1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составил 77,054 руб. (+50,17 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,7-3,4% на фоне роста доллара от ЦБ на 1,32 рубля.

