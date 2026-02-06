В России в 2025 году добыча газа из-за очень теплой зимы сократилась на 3%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году добыча природного газа составила 662,652 млрд куб. м, что на 3% меньше, чем за 2024 год (684,92 млрд куб. м), сообщил Росстат.

В 2021 году в России было произведено 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м. C 2022 года показатели значительно снизились из-за сокращения поставок в западном направлении. С другой стороны, растет потребление внутри страны, а также экспорт в Азию.

Очень теплая зима 2024-2025 годов сильно повлияла на профиль добычи в течение всего 2025 года, так как летом требовалось меньше газа для восстановления запасов в хранилищах. Морозное начало 2026 года дает стимул производству на весь следующий год.

Добыча газа в Уральском федеральном округе - главном регионе добычи (это прежде всего ЯНАО) - в 2025 году сократилась на 4%, до 527,441 млрд куб. м.

В Сибирском федеральном округе производство увеличилось на 23% - до 47,664 млрд куб. м (прежде всего за счет роста на Ковыктинском месторождении).

Декабрь

В декабре 2025 года добыча составила 61,969 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в последнем месяце 2024 года (64,474 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 53,2 млрд куб. м (-4%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,7 млрд куб. м (-3%).

Температурный фон, определяющий динамику потребления газа в энергетике, в отчетном месяце был неблагоприятен для спроса. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в декабре 2025 года средняя температура воздуха по стране была на один градус Цельсия выше климатической нормы.

Выпуск такой газоемкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в декабре сократился на 8,9%.