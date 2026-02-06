Реальные располагаемые доходы населения России в 2025 году выросли на 7,4%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения в IV квартале 2025 года составил 5,8% в годовом сравнении, сообщил Росстат.

В III квартале 2025 года реальные располагаемые доходы выросли на 7,7%, во II квартале - на 10,1%, в I квартале - на 7,1%.

В целом за 2025 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 7,4% (Минэкономразвития прогнозировало рост на 3,8%).

По данным Росстата, в 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 8,2%.

Минэкономразвития, согласно сентябрьскому макропрогнозу, ожидает роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2026 году на 2,1%, в 2027 - на 3,5%.