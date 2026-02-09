МосБиржа с 28 марта запустит торги облигациями по выходным

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 28 марта допустит облигации к торгам выходного дня, говорится в сообщении площадки.

Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными облигациями.

"Порядка 100 тыс. частных инвесторов активно торгуют каждый выходной день на Московской бирже в рамках своих стратегий. Теперь мы совместно с участниками рынка предоставляем возможность совершать на выходных сделки и с облигациями - наиболее растущим инструментом. За последние 12 месяцев физлица вложили в облигации более 2 трлн рублей", - отметил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам МосБиржи Борис Блохин, слова которого приводятся в сообщении.

МосБиржа запустила торги акциями по субботам и воскресеньям с марта 2025 года, с августа - фьючерсами и опционами.