Полный контроль СК "Медиана" Михаила Прохорова перешел к Ирине Прохоровой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ирина Прохорова получила 100%-й контроль в универсальной страховой компании "Медиана", созданной в июле прошлого года свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Бенефициаром этой компании в момент ее создания был бизнесмен Михаил Прохоров.

Ирина Прохорова с 6 февраля 2026 года контролирует 100% в капитале этой страховой компании c минимальным уставным капиталом 300 млн рублей.

Генеральным директором компании остается Сергей Печников, который был назначен с момента создания страховщика, а ранее был директором по корпоративному андеррайтингу в страховой компании "Согласие".

В момент создания в капитале ООО СК "Медиана" 99,95% принадлежало ООО "Бизнесинформ" (где в свою очередь 99,99% принадлежит Прохорову). Остальные 0,05% - находились в собственности ООО "БОНА Спорт" - компании, ориентированной на деятельность в сфере спорта, имеющей 5 дочерних предприятий, в том числе ООО "Интерконсенто".

ООО "Интерконсенто", в свою очередь, выступило совладелецем другой известной на российском рынке универсальной страховой компании "Согласие", которая работает с 1999 года и имеет уставный капитал 6 млрд рублей. Консалтинговой компании ООО "Интерконсенто" принадлежит 58,29% в ООО СК "Согласие", остальную долю в капитале контролирует группа "Онэксим" (которой также принадлежит 99,9% в компании "Интерконсенто").