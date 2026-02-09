Поиск

Совет директоров Ozon утвердил решение о допэмиссии под программу мотивации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Озон" утвердил решение о допэмиссии акций компании для реализации программы мотивации.

В сообщении на ленте раскрытия говорится, что предполагается размещение 7 421 626 акций по закрытой подписке в пользу администратора программы мотивации - ООО "Озон Есоп".

Группа Ozon анонсировала допэмиссию в ноябре 2025 года; акционеры компании одобрили ее проведение 10 декабря.

"Новые акции заменят аналогичное количество существующих акций, которые были выпущены и зарезервированы для целей долгосрочной программы мотивации сотрудников в 2021 году - в силу регуляторных ограничений они не могут быть использованы для этих целей и должны быть погашены", - объясняли ранее в Ozon.

Выпуск новых акций и погашение аналогичного количества существующих акций будут завершены в первом полугодии 2026 года. В итоге общее количество обыкновенных акций компании не изменится и составит 216 413 735 штук.

С ноября, также под программу мотивации, компания запустила buyback - бюджет программы обратного выкупа акций до конца года составляет до 25 млрд рублей.

