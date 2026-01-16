Поиск

Ozon планирует создать собственную ЦФА-платформу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ozon планирует создать своего оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon.

"Одной из частей будущего инвестиционного направления финтех-бизнеса станут цифровые финансовые активы. Для их выпуска, обращения и учета мы планируем создать своего оператора информационных систем. Сейчас мы собираем команду, изучаем технические детали, существующее на рынке ПО и подрядчиков, готовим инфраструктуру", - сообщил представитель Ozon.

Он уточнил, что сейчас компания готовит необходимые документы для получения лицензии ЦБ.

На данный момент "Озон Капитал" (входит в группу Ozon - ИФ) размещает свои выпуски ЦФА на платформе "ЦФА хаб", под этим брендом работает дочерняя компания "МТС" - "Блокчейн хаб". Она была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

ПАО"МТС" и маркетплейс Ozon входят в портфель активов ПАО АФК "Система". Корпорации принадлежит 42,09% "МТС" и 31,8% Ozon.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

Реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, сейчас содержит 19 участников. Свои ЦФА-платформы есть в том числе у Сбера, Альфа-банка, Т-банка, ПСБ, ВТБ, ГПБ, НРД и "СБП биржи".

