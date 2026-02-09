Поиск

FCA хочет публиковать данные обо всех торгах акциями с LSE, включая внебиржевые

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании планирует публиковать данные обо всех торговых операциях с котируемыми в Лондоне акциями, пишет Financial Times.

Регулятор обеспокоен "масштабным недораскрытием" ликвидности британского рынка и обсуждает с различными участниками сбор и публикацию данных обо всех транзакциях, в том числе проводимых на внебиржевом рынке, частных торговых платформах (dark pools) и через так называемых внесистемных исполнителей (systematic internalisers) - инвесткомпании, которые могут исполнять сделки вне биржи.

"Правда в том, что у нас гораздо больше ликвидности, чем часто говорится, и это просто абсурд", - заявил газете временно исполняющий обязанности директора FCA по рынкам Саймон Уоллс.

По мнению FCA, недооценка ликвидности происходит вследствие того, что она оценивается только по центральной книге лимитных заявок Лондонской фондовой биржи (LSE) и не учитывает многие сделки, в том числе по периодическим заявкам на плановых аукционах площадки.

В 2027 году регулятор планирует объединить всю информацию в так называемую консолидированную ленту, которая будет отражать полную картину торговой активности.

По его оценкам, данные по центральной книге лимитных заявок за январь-сентябрь 2025 года отражают 270 млн сделок с британскими акциями, но общая торговая активность в этот период была примерно вчетверо больше.

Близкие к LSE источники признают, что одним из препятствий для листинга в Лондоне эмитенты по-прежнему называют более низкую ликвидность рынка по сравнению с американским или другими.

