Намибия отказалась признать покупку TotalEnergies и Petrobras долей в шельфовом проекте

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Намибия не намерена признавать покупку компаниями Petrobras и TotalEnergies долей в проекте нефтеразведки на шельфе страны, объявленную на прошлой неделе, поскольку они не прошли установленную процедуру одобрения, сообщает Reuters.

До подачи официальной заявки и завершения предусмотренной законом процедуры "никакая сделка не может быть признана или считаться действительной", заявил представитель офиса президента Намибии Джонас Мбамбо.

Petrobras и TotalEnergies 6 февраля сообщили о приобретении по 42,5% в проекте разведки нефти в бассейне Luderitz у Eight Offshore Investment Holdings и Maravilla Oil & Gas. Eight сохранит за собой 5% в проекте, оператором которого должна стать TotalEnergies, еще 10% в нем принадлежит национальной нефтяной корпорации Намибии Namcor. Участок, входящий в лицензию, охватывает территорию порядка 11 тыс. квадратных километров на шельфе Намибии.

Обе компании заявили, что закрытие сделки по покупке активов зависит от получения одобрения со стороны государственных органов Намибии.

Министерство промышленности, недропользования и энергетики Намибии сообщило 8 февраля, что не было уведомлено о сделке, как того требует закон, и узнало о покупке компаниями активов за "несколько минут" до официального объявления об этом.

"Правительство ясно дает понять, что в соответствии с законом, любая передача, уступка или приобретение долей участия в лицензиях на добычу нефти в Намибии должны получить предварительное одобрение министерства", - заявило ведомство.

