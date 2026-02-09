Глава Банка Франции Виллеруа де Гало уйдет в отставку досрочно

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало покинет свой пост досрочно, в июне текущего года, сообщил центробанк.

Его второй срок в этой должности должен был завершиться в октябре 2027 года.

В письме к сотрудникам ЦБ 66-летний Виллеруа де Гало сообщил, что получил предложение, от которого не мог отказаться, и покинет свой пост, чтобы возглавить католический фонд, оказывающий поддержку молодым людям и семьям.

Он полагает, что к моменту планируемого ухода "выполнит основную часть своей миссии", как глава Банка Франции.

Досрочная отставка Виллеруа де Гало даст возможность назначить нового главу ЦБ нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону, а не его преемнику, который победит на выборах в 2027 году.

Руководитель французского ЦБ автоматически входит в совет управляющих Европейского центрального банка.