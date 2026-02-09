Армения приобрела у США беспилотники V-BAT

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о закупке у США беспилотников типа V-BAT.

"Достигнут существенный прогресс в области сотрудничества в военной сфере и области обороны между Арменией и США. В продолжение многолетнего сотрудничества в области безопасности и продолжающихся уже на протяжении трех лет учений "Орел-Партнер" Армения приобрела у США беспилотники типа V-BAT", - сказал он в Ереване на совместном брифинге с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

По словам Пашиняна, эффективность этих беспилотников "доказана большим опытом применения, и они существенно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности".

"Надеюсь, что эта сделка послужит основой для расширения дальнейшего сотрудничества", - добавил премьер-министр.

Вэнс заявил, что США утвердили продажу Армении беспилотников на сумму $11 млн. "Уверены, что мир, который создается, останется стабильным", - сказал вице-президент США.