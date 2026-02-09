Brent подорожала до $68,68 за баррель

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник, трейдеры продолжают следить за новостями вокруг отношений США и Ирана, а также оценивают перспективы поставок российского сырья на мировой рынок.

К 18:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,93%) до $68,68 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,58 (0,91%), до $64,13 за баррель.

США и Иран позитивно оценили итоги прошедших в Омане в минувшую пятницу переговоров, что ослабило опасения эскалации, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Тем не менее, Министерство транспорта США рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив после того, как на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым торговым маршрутом для поставок ближневосточной нефти на мировые рынки, и Иран неоднократно угрожал перекрыть его в периоды геополитической напряженности.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей. Еврокомиссия 6 февраля предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

9 февраля стало известно, что военные США взяли под контроль нефтетанкер в Индийском океане. Глава Пентагона Пит Хегсен обвинил судно в нарушении запрета на поставки венесуэльской нефти.