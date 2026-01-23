ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам наличными в среднем на 2 п.п

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 п.п., прогнозирует "оттепель" на рынке кредитования в этом году, говорится в сообщении банка.

В рамках обновленной линейки минимальная ставка по кредиту наличными ВТБ без дополнительных услуг составит 23,1% годовых.

"Рынок кредитования в этом году может ждать "оттепель", если ключевая ставка продолжит снижаться. (...) Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне - 15%. Клиентам предстоит решить, какой стратегии придерживаться - оставаться на накопительной или переходить к потребительской", - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По прогнозам ВТБ, рынок потребительского кредитования в 2026 году может достичь 5,6 трлн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.