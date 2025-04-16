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Heineken в I квартале сократила выручку на 4,9% и подтвердила годовой прогноз

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Голландская Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, в первом квартале сократила выручку на 4,9% и подтвердила прогноз на весь 2025 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте составила 7,784 млрд евро по сравнению с 8,184 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Продажи пива в натуральном выражении снизились на 2,1% до 54,1 млн гектолитров. В том числе в Европе они уменьшились на 4,7% (до 14,6 млн гектолитров), в Северной и Южной Америке - на 3,7% (до 20,6 млн гектолитров). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост на 2,3% (до 11,6 млн гектолитров), в Африке и на Ближнем Востоке - на 1,3% (до 7,4 млн гектолитров).

Реализация продукции под брендом Heineken выросла на 4,6%.

Компания по-прежнему ожидает роста операционной прибыли по итогам 2025 года на 4,8%.

Котировки акций Heineken растут на 3,1% в ходе торгов в Амстердаме в среду. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 12,8% (до 42,5 млрд евро), в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,4%.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает свыше 300 брендов пива и сидров, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec. Штат превышает 85 тыс. человек.

Heineken
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