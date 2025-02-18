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Heineken ожидает роста доли безалкогольного пива в своем портфеле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, планирует увеличивать предложение на рынке слабоалкогольных и безалкогольных напитков, спрос на которые существенно повышается последние годы по мере того, как все больше потребителей стремятся ограничить количества употребляемого ими алкоголя, пишет Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Heineken Дольф ван ден Бринк отмечает, что склонность потребителей к отказу от алкогольных напитков в будние дни идет на пользу компании.

"Мы уверены, что со временем безалкогольный сегмент будет составлять гораздо более существенную часть нашего портфеля", - сказал он в одном из интервью.

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Продажи безалкогольного пива марки Heineken 0.0 в прошлом году выросли на 10%, тогда как продажи одноименного алкогольного пива увеличились на 8,8%, согласно данным компании. В то же время совокупная реализация всей производимой Heineken продукции, включая марки Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec, повысилась на 1,6%.

По оценкам исследовательской компании Euromonitor International, в прошлом году на безалкогольное пиво приходилось 2,8% мирового пивного рынка. Прогноз Euromonitor предполагает, что безалкогольный рынок вырастет на 8,2% в 2025 году и на 6,5% - в 2026 году. При этом рост рынка пива в целом составит 1,6% и 1,9% соответственно.

Инвестиции, направленные на удовлетворение спроса, рождаемого стремлением к более здоровому образу жизни, являются результатом ранее принятых стратегических решений Heineken и должны продолжаться во что бы то ни стало, считает Дольф ван ден Бринк.

Пиво Heineken 0.0 появилось на рынке в 2017 году и сейчас продается примерно в 120 странах. Между тем, в портфеле компании представлено более 245 разновидностей безалкогольных напитков.

По данным Euromonitor, в 2023 году Heineken стала крупнейшим в мире производителем слабоалкогольного и безалкогольного пива с рыночной долей 18,6%, а пиво Heineken 0.0 было самым продаваемым.

На США приходится менее 5% совокупной выручки Heineken, которая считается на американском рынке нишевым игроком в сегментах премиального и безалкогольного пива. В Штаты напитки Heineken импортируются из Европы и Мексики, однако Дольф ван ден Бринк не опасается негативных последствий введения пошлин на импорт в США.

Производство Heineken в более чем 70 странах полностью локализовано, сказал он, добавив, что это защищает бизнес от глобальных потрясений.


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