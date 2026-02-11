Поиск

Минфин рассчитывает на продажу госпакета ЮГК в марте

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает, что продажа перешедшего государству по решению суда пакета "Южуралзолота" (ЮГК) состоится в марте, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Для этого должно быть решение правительства, его пока нет. Но я очень надеюсь, что оно в ближайшее время выйдет", - сказал Моисеев.

"Надеюсь, что в марте продажа будет осуществлена", - добавил он.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет ЮГК будет реализован в ходе открытого аукциона. "Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

Моисеев в конце января заявил, что все документы по приватизации ЮГК подготовлены и находятся на рассмотрении в правительстве.

Открытым остается вопрос о том, кто должен выставить оферту на выкуп акций миноритарных акционеров ЮГК. ЦБ ранее предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, а ведомство в ответ заявило, что соответствующий юридический механизм отсутствует.

Минфин и Росимущество поддерживают инициативу главы комитета Совета Федерации по экономполитике Андрея Кутепова, который подготовил проект поправок в закон об АО, предполагающий освобождение казны из обязанности выставлять оферту миноритариям в том случае, если акции поступили в нее на основании решения суда, говорил ранее Моисеев.

ЦБ же считает, что поправки не могут быть поддержаны, рассказывал источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора. По его словам, Банк России увидел в этой инициативе нарушение принципа равенства участников корпоративных отношений - отдельная их категория получит необоснованное преимущество.

При этом Моисеев отмечал, что вопрос выставления оферты миноритарным акционерам компании в связи со сменой ее основного собственника в 2025 году "существует параллельно, он не препятствует подготовке приватизации".

